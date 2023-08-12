Kontrolden çıkan minibüs refüje çarptı: 8 yaralı
Malatya'da sürücünün kontrolden çıkan servis minibüs refüje çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 15:08, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 15:09
12.50 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana gelen kazada kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki plakalı servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı.
Kazada araç sürücüsü ve 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.