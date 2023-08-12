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Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Kuruçeşme'de restorasyonu gerçekleştirilen bir binada çökme meydana geldi. Çökmenin gerçekleştiği binanın enkazında kalan 22 yaşındaki stajyer öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 17:00, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 20:23
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Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı yol yalısının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Göçük altında kalan 2 kişiden 24 yaşındaki Dursun Bayar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, göçük altında kalan ve stajyer mimar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atilla Aydın'ı kurtarmak için K-9 köpeğiyle arama yaptı.

Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü. Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş makinelerinin çökme nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'ndeki duvar çökmesi olayında yaralanan iki kişiden Dursun Bayar'ın hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın'ın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli süreç başlatıldığı kaydedildi.

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