Malatya'da art arda 3 deprem

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Yeşilyurt merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.35 km ve 4,5 büyüklüğündeki deprem 7 km derinliğinde.

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