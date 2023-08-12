Malatya'da art arda 3 deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda üç deprem meydana geldi. Saat 16.39'da meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı. Bu depremden 1 dakika sonra yine Yeşilyurt'ta bu kez 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD, Yeşilyurt'ta saat 18.18'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Çevre şehirlerden de hissedilen depremler paniğe neden oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 17:58, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 20:13
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Yeşilyurt merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.35 km ve 4,5 büyüklüğündeki deprem 7 km derinliğinde.Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı