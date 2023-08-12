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Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü, 1299 Osmanlıspor'dan İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 17:33, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 17:18
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Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu transfer için 10 milyon lira bonservis bedeli ödeneceğini açıklayan sarı-kırmızılılar, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

Transferin açıklanmasının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İlhami Siraçhan Nas, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Böyle büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Çok gururlu ve mutluyum. Babam (Mehmet Nas) da futbolcu olduğu için onun izinden gitmeye çalıştık, buraya gelmek nasip oldu. Burada başarılı olup, şampiyonluk yaşayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum."

Öte yandan genç futbolcu, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden de geçti.

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