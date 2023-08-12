Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangına havadan 3 helikopter, 5 uçakla, karadan da 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 3 su tankeriyle müdahale edildi.

Elsazı - Dutalan köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

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