Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'da
Fred, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak ve imza atmak için İstanbul'a geldi. Fred ve ailesi Fenerbahçe taraftarına mesaj da gönderdi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 18:49, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 18:52
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Fred, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailesiyle birlikte uçaktan taraftara seslenen Fred, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Geliyorum, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Fred'in transferi konusunda kulübü Manchester United'la anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirip, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini belirtmişti.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki milli futbolcu Cengiz Ünder ise 00.00'da Atatürk Havalimanı'na inecek.
Fred'den taraftarımıza mesaj var 💛💙 pic.twitter.com/ustq5ighboFenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2023