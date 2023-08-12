'Engelli kişiye kötü muamele' iddiasına ilişkin adli süreç başlatıldı
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de engelli çocuğuna kötü muamelede bulunduğu öne sürülen şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 21:32, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 21:34
Valilikten yapılan açıklamada, G.A. adlı şüphelinin 22 yaşındaki engelli çocuğu E.Ö.'ye kelepçe takarak kötü muamelede bulunduğu iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Yapılan inceleme sonucunda G.A. hakkında adli süreç başlatıldığı, kötü muameleye uğradığı belirlenen E.Ö.'nün koruma altına alındığı kaydedildi.