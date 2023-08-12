Kasımpaşa- Ankaragücü maçından sonra protokol tribününde kavga çıktı

Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

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