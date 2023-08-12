Kasımpaşa- Ankaragücü maçından sonra protokol tribününde kavga çıktı
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında yapılan müsabaka sonrası kavga çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 21:40, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 21:39
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, Ahmed Mortadha Ben Ouanes'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 3-2 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.
Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.