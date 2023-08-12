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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 22:00, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 21:43
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirmişti.

Sarı lacivertlilerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer almıştı.

Cengiz Ünder, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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