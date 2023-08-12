Isparta'da minibüs ile patpat çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda kazada 5'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan Emine Dikyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile kolluk kuvveti gönderildi.

Senirkent istikametinden Eğirdir istikametine seyir halinde olan R.E.'nin kontrolündeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Karip Köyü Kayaağzı mevkisinde Kadir Akkoç'un kullandığı pat pat tarım aracı ile çarpıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net