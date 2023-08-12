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İki ilde denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi. Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2023 22:43, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2023 22:44
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İki ilde denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının, plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Yasağın ardından, sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

SAKARYA'DA DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde dün başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

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