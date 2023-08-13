Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek
Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek
Fahiş site aidatlarına düzenleme geliyor
Fahiş site aidatlarına düzenleme geliyor
Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek
Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip
İkinci el araca kural geldi: Fırsatçılar yüzde 91 azaldı
İkinci el araca kural geldi: Fırsatçılar yüzde 91 azaldı
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız'
Malatya'da art arda 3 deprem
Malatya'da art arda 3 deprem
SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar
SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti
Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı
Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
FETÖ firarisi hakim yakalandı
FETÖ firarisi hakim yakalandı
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
7 şehirde şehitlere veda edildi
7 şehirde şehitlere veda edildi
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji uyardı: Yeniden sıcak hava dalgası geliyor
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri 'tehlikeli' sınıfına alındı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip

Düzensiz göçe karşı alınan tedbirlere yenileri eklenecek. Kaçak göçmen çalıştıran iş yerlerine etkin denetimler yapılacak. Yasal yollardan gelip, vizesi bitenlere yeni vize zorlaştırılacak. İkamet izni için 'Çok önemli' gerekçe aranacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 08:10, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 08:18
Yazdır
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; denetime yakalanmaktan korkan kaçaklar, çalıştıkları yerlerde yatıp kalkıyor. İş yerlerine baskın yapılacak, kaçaklar deport edilecek, patronlara ceza kesilecek.

UYMAYAN CEZASINI ÖDER

Düzensiz göçe karşı denetimi artıran hükümet, idari tedbirleri de devreye alacak. Kaçak göçmen çalıştıran iş yerleri etkin şekilde kontrol edilecek. İşverene eğitim verilecek, hangi şartlarda, ne şekilde yabancı işçi çalıştırabilecekleri anlatılacak. Mevzuata aykırı davranan ceza ödeyecek, kaçaklar da sınır dışı edilecek.

AB'NİN VİZE KRİTERİ GİBİ

Bir başka sıkı tedbir ikamet izni ve vize alımına olacak. Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelenlerin vize yenilemesi zorlaşacak. Vize talebine, AB'nin Türkiye'ye uyguladığı gibi katı kurallar getirilecek. Bankada para, üzerine kayıtlı tapu, sağlık sigortası gibi belgeler istenecek. Ayrıca sınır güvenliği de artırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber