Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek

İmar Yönetmeliği yenilendi. Binalardaki ofis ve büroların yüzde 50'si tadilat ruhsatıyla konuta çevrilecek.

FAHİŞ FİYATA KARŞI TEDBİR

Türkiye konut arzında sıkıntılar yaşıyor. Fiyatlar, maliyete paralel katlandı. Yeni inşaat sayısında azalma oldu. Parası olanlar bile satın alacak ev bulamıyor., bulsalar da yüksek talep nedeniyle fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Tablo böyle olunca Şehircilik Bakanlığı konuta el atarak 'İmar Yönetmeliği'ni yeniledi.

TADİLAT RUHSATI YETECEK

Ofis ve büro yapılmak üzere, 1 Temmuz 2023 öncesi inşaatı başlayan binaların yüzde 50'sinin konuta çevrilmesi için tadilat ruhsatı verilebilecek. Bu arada mayıs ayında yürürlüğe giren yönetmelik, 4 kat ve üzeri binalarda kapalı çıkma alan inşaatını yasaklamıştı. Yeni yönetmelikle 4 kat sınırı 7 olarak değişti.

FERHAT EKİNCİ