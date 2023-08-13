Covid-19 kabusu geri döndü! Avrupa Eris kuşatmasında

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Covid-19 virüsü son aylarda etkisini azaltmışken, İngiltere'den gelen haber tedirginliğe sebep oldu. Covid-19'un omicron varyantının alt türü olduğu belirtilen Eris'in İngiltere'de hızla yayılarak her 7 yeni vakadan birini oluşturduğu bildirildi.

Fransa'da da vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 25 artış gösterdi, vaka sayısı 2 bin 846'ya yükseldi. Yaşanan vaka artışları ülkemizde de benzer durumun meydana gelip gelmeyeceğine dair endişelere yol açtı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener; Türkiye'de yapılan rutin PCR testlerinde şuana kadar her hangi bir pozitif durumun yakalanmadığını kaydetti. Ancak Avrupa'daki artışın önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Şener; "Önceki varyantlar bizi çok etkilemedi. Eris de şu ana kadar bizde yok. Ancak iki ülkeden yoğun turist geliyor." diyerek alınan tedbirlerin önemini vurguladı.