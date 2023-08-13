Bir telefonla 8 milyonluk vurgun! İş adamı parayı elleriyle teslim etti

Emniyet birimlerinin telefon dolandırıcılarına karşı dikkat edilmesi konusundaki uyarılarına rağmen devam eden tele-dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez dolandırıcıların tuzağına yabancı uyruklu birişadamı düştü.

İstanbul Eyüpsultan'da polise başvuran Afganistan uyruklu işadamı K.A.S. kendisini telefonla arayan kişilerce dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

TERÖR NUMARASI

Mağdur K.A.S., "Telefonla arayıp banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler. Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler.

Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, K.A.S.'nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu, ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü. Polis, kamera görüntülerinden iki şüphelinin kimliğini belirlendi. Şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin aynı yöntemle 24 Temmuz'da Esenyurt'ta B.U.'ya ait 350 bin lirayı da çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK