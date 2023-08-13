Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek

Milli Gazete'den Alper İnaç'ın haberine göre; Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ön müzakere süreci tamamlanırken, gözler 14 Ağustos'ta iktidarın masaya getireceği tekliflere çevrildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre hükümet, memurun yüzde 110 zam talebine karşılık yüzde 70 zam yapacak. Kira yardımına olumlu bakan iktidarın bazı büyük şehirlerde istenilen rakamın yarısını vermeyi düşünüyor. Diğer taraftan hükümetin toplu sözleşme görüşmelerini hakem heyetine götürebileceği konuşuluyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları arasında maaş zamlarının yanı sıra sosyal haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hazırlanan takvim kapsamında hükümet, 14 Ağustos'ta ilk teklifini masaya getirecek.

Ağustos ayının ilk gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıyla birlikte başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini kamuoyuyla paylaşan Memur- Sen; %110 zam, memurlara bayram ikramiyesi, 7 bin 650 lira kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması taleplerini masaya sundu. Bu talepler üzerine hükümet ile yapılan ön görüşme trafiği tamamlanırken gözler 14 Ağustos'a çevrilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak olan toplantı da hükümet, 7. Dönem Toplu Sözleşme için ilk teklifini masaya getirecek. Memur- Sen'e bağlı olarak çalışmalarını yürüten 11 yetkili sendika masaya getirilen teklifi değerlendirmeye alacak ve konuya dair görüşme trafiği sıkılaşacak. Memurların talepleri üzerine teklifini yeniden değerlendirmeye alacak olan hükümet ikinci teklifini 17 Ağustos'ta yapacak.

MEMURLAR %110 İSTİYOR, HÜKÜMET %70 VERİYOR



Genel seçimlerin ardından göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi, ekonomik krizin faturasını vergi zamlarıyla vatandaşın sırtına yüklerken milyonlarca emekliye ise zam yapmamıştı. Hazine'nin durumunun iyi olmaması nedeniyle zam yapılmamasının toplu sözleşme görüşmeleriyle memurlara da yansıtılacağı bilgisi kulislerde konuşulmaya başlandı. Memurların talep ettiği yüzde 110'lık talebin yerine ilk görüşmede yüzde 40 zam teklifini getireceği ikinci teklifte ise yüzde 70'lik oranını masaya getireceği konuşuluyor. Diğer taraftan memurların en önemli talepleri arasında yer alan 7 bin 650 liralık kira yardımının bazı büyük şehirlerde verileceği konuşulurken verilen destek rakamının ise talebin yarısı oranında olacağı konuşuluyor. Diğer taraftan hükümetin sunacağı toplu sözleşme teklifini Memur-Sen'in kabul etmeyeceği konuşulurken müzakerelerin hakem heyetine taşınması bekleniyor.