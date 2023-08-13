Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 09:56, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 09:57
45 yaşındaki Necati Kılıç ile 11 yaşındaki oğlu Muhammet Kılıç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Fırat Nehri'ne girdi.
Çevredekiler bir süre sonra baba ve oğlunun suda kaybolduğunu fark edince durumu AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin çalışmasının ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.
Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.