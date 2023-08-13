Müşteri seçen taksici: Kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez

Fatih Aksaray'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almayarak yabancı turist beklemeye başladı. Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

"Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez"

Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.