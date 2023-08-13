AK Parti 22 yaşında
AK Parti 22 yaşında
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Tüketici hakem heyetlerine 7 ayda en çok şikayet edilenler
Tüketici hakem heyetlerine 7 ayda en çok şikayet edilenler
Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek
Milli Gazete: Hükümet memura yüzde 70 zam teklif edecek
Fahiş site aidatlarına düzenleme geliyor
Fahiş site aidatlarına düzenleme geliyor
Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek
Yönetmelik yenilendi, ofis ve bürolar konuta çevrilecek
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip
Kolay vize alma devri bitti: Göçmen işçiye sıkı takip
İkinci el araca kural geldi: Fırsatçılar yüzde 91 azaldı
İkinci el araca kural geldi: Fırsatçılar yüzde 91 azaldı
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı yapacağız'
Malatya'da art arda 3 deprem
Malatya'da art arda 3 deprem
SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar
SGK'dan yapılandırma borçları için yeni karar
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta binada çökme: 1 kişi hayatını kaybetti
Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı
Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
Vurgunculuğa neşter atıldı! Sıfır araç fiyatları da düştü
FETÖ firarisi hakim yakalandı
FETÖ firarisi hakim yakalandı
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Kabus geri mi döndü? Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 24 Ağustos'ta açıklayacak
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
Vekiller emekli maaşında bastırıyor, ekonomi yönetimi karşı çıkıyor
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
Öğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici Sorunu
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
SGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
Bakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisi
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
İYİ Parti'den MHP'nin çağrısına cevap
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecek
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'
7 şehirde şehitlere veda edildi
7 şehirde şehitlere veda edildi
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Doçentlikte yeni dönem: Nitelik esas alınacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tüketici hakem heyetlerine 7 ayda en çok şikayet edilenler

Tüketici hakem heyetleri bu yılın 7 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Bu dönemde, ürün ve hizmet bazında, "ayakkabı"ya yönelik şikayetler yüzde 12,31 ile ilk sırada yer aldı. Sektörel bazda yüzde 56,59 ile en çok "perakende ticaret" alanında başvuru yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 10:39, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 10:41
Yazdır
Tüketici hakem heyetlerine 7 ayda en çok şikayet edilenler

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme olanak sağlıyor. Bu çalışmalarla yargı mercileri üzerindeki iş yükü de önemli ölçüde azaltılırken, bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık, yargıya intikal etmeden, tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 7 ayında 402 bin 110 başvuru yapıldı, 393 bin 768 uyuşmazlık karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri 1,9 milyar lira olarak hesaplandı.

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını rahatlıkla tüketici hakem heyetlerine iletebiliyor.

Bu kapsamda, 2023'ün 7 ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 65'ine karşılık gelen 262 bin 317'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Söz konusu 7 ayda heyetlere yapılan başvurular, ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, ilk sırada yüzde 12,31 ile "ayakkabı" ürünlerine yönelik şikayetler yer aldı. Bunu yüzde 5,93 ile "kredi kartı üyelik ücreti", yüzde 5,34 ile "cep telefonu", yüzde 4,65 ile "kıyafet", yüzde 4,64 ile "internet abonelikleri", yüzde 3,6 ile "mobilya" ve yüzde 2,72 ile "GSM aboneliği" izledi.

Sektörel bazda aynı dönemde en çok yüzde 56,59 ile "perakende ticaret" alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 11,51 ile "finansal hizmetler" ve yüzde 11,09 ile "abonelik hizmetleri" sektörlerine yönelik başvurular takip etti.

Bakanlık, tüketici hakem heyetlerine başvuru yöntemlerinin rahat ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayarak, tüketiciler, satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanacak problemlerin hızlı bir şekilde çözümlenmesi, ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin en hızlı ve etkin şekilde giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber