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Dünyada 3 tane, biri de o ilimizde

Yedi bin evliyanın kabrine ev sahipliği yapan ve dünyadaki 3 taneden biri olan 'Ervah Kabristanlığı', 'evliyalar şehri' olarak tanınan Aksaray'da ziyaretçilerini ağırlıyor. Ervah Kabristanlığı Medine-i Münevvere, Şam ve Aksaray'da yer alıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 10:52, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 13:16
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Dünyada 3 tane, biri de o ilimizde

Hicri takvime göre 650 yılında ilk mezarla birlikte defin işlemlerinin yapılmaya başlandığı Aksaray'daki Ervah Kabristanlığı, köklü tarihiyle Selçuklulardan günümüze kadar ebediyete irtihal edenlerin kabirlerine ev sahipliği yapıyor. Başta Somuncu Baba Hazretleri olmak üzere Cemaleddin-i Aksaray-i Hazretleri gibi 7 bin evliya Aksaray Ervah Kabristanlığı'nda metfun bulunuyor. Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde Aksaray'ı "Evliyalar şehri" olarak tanıtıyor. Sıklıkla ziyaret edilen kabristan, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oluyor. Selçuklu döneminde Aksaraylıların "Bir yerin şerefi orada ikamet edenlerden gelir" denilerek "Şerefü'l mekan bi'l-mekin" sözleriyle övüldüğü biliniyor. Kabristanlığa gelen ziyaretçiler Somuncu Baba başta olmak üzere evliyaların mezarlarını da ziyaret ederek dualar ediyor.

"650 yıllarında kabristanlığımıza defin işlemleri başlamış"

Tarihi kayıtlarda "Dar-ül İlim", "Dar-üz Süleha", "Dar-üz Zafer" olarak ifade edilen Aksaray'da Ervah Kabristanlığı'nın önemli ziyaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Aksaray Ervah Kabristanlığımız Aksaray'ımızın önemli ziyaret merkezlerinde bir tanesi. Tarihi kitap ve dokümanlardan da bilindiği üzere dünyada 3 tane Ervah Kabristanlığı'ndan bahsedilir. Biri Medine-i Münevvere'de, diğeri Şam'da, bir diğeri de şehrimiz Aksaray'da bulunmaktadır. Miladi olarak 1272, hicri olarak 650 yıllarından itibaren kabristanlığımıza defin işlemleri başlamış. Selçuklu Devleti Hükümeti döneminde önemli zatların, önemli alimlerin bu mezar yerine defnedildiğine ilişkin bilgiler kayıtlarımızda mevcut. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde belirttiği üzere Aksaray'ımızda 7 binden fazla evliyanın meftun bulunduğu ifade ediliyor. Yine Somuncu Baba Hazretleri, Cemalettin-i Aksaray-i Hazretleri bu kabristanlığımızda meftun bulunmaktalar. Bu kabristanlığımız tabii ki yerli ve yabancı birçok ziyaretçimizin ilgi odağı, ziyaret noktası. Aksaray'a gelen ziyaretçilerimizin bir uğrak noktasıdır ve burayı ziyaret ederler, dua ederler" dedi.

Ziyarete gelen vatandaşlar Erol Kılıç (69) ise Aksaray'daki Ervah Kabristanlığı'nda 7 kat mezar bulunduğunu belirterek, 7 bin evliyanın meftun olduğunu kaydetti.

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