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Terör örgütünün 36,4 milyar lira yasa dışı geliri engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen "Narkoterör" operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 14:02, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 14:13
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Terör örgütünün 36,4 milyar lira yasa dışı geliri engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'de gerçekleştirilen Narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesi engellendi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan "Şehit Jandarma Ütğm. Uğur Tunaboylu" Narkoterör operasyonu sonucunda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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