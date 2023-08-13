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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin yol kenarında duran vatandaşa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 15:52, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 15:53
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.30 sıralarında Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Tuğba Sokak'ta meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 GLG 300 plakalı otomobil, yol kenarında duran yaya Hazime Ç.'ye çarptı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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