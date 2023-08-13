Samsun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde ceset olduğunu gören mahalle muhtarı Murat Çıtak, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çaltı Mahallesi Muhtarı Murat Çıtak, sabah yürüyüş yaptığı sırada cesedi gördüğünü ve ekiplere bildirdiğini belirterek, "Uzun zamandır denizde olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah kimlik tespitinden sonra sahibi çıkar ve bir mezarı olmuş olur." dedi.