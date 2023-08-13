Arnavutköy'de yasağa rağmen denize girdiler: Boğulmaktan son anda kurtarıldı

Aşırı dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir kişi Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

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