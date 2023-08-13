Arnavutköy'de yasağa rağmen denize girdiler: Boğulmaktan son anda kurtarıldı
Arnavutköy Kaymakamlığı hava şartları nedeniyle, Arnavutköy'de denize girmeyi yasakladı. Ancak yasağa uymayan vatandaşlar Karaburun'da denize girmeye devam etti. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi Arnavutköy Belediyesi cankurtaran ekibi tarafından son anda kurtarıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 17:26, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 17:27
Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından 11-12-13-14 Ağustos tarihleri arasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Yasağı dinlemeyen vatandaşlar yapılan uyarılara aldırmadan Karaburun'da denize girdi.
Aşırı dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir kişi Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.