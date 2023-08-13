Ankara'da 13 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Çankaya, Gölbaşı ve Altındağ'da çeşitli inşaat firmalarında çalışan işçiler, aynı şirketin çıkardığı yemekten yedikten sonra mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

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