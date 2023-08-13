Trabzon'da turistleri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 6 yaralı

Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenip, devrilen aracı çevredekiler müdahale edip, kaldırdı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzungöl'den döndüğü öğrenilen minibüste, 5'i Arap turist 6 kişi yaralandı.

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