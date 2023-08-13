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TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bir defa bu bölgede çok ciddi bir kuraklık var, çok büyük bir üretim düşmesi var. Muhakkak suretle bu bölgedeki çiftçilerimize kuraklık yardımının yapılması lazım" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 19:17, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 19:45
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TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bir defa bu bölgede çok ciddi bir kuraklık var, çok büyük bir üretim düşmesi var. Muhakkak suretle bu bölgedeki çiftçilerimize kuraklık yardımının yapılması lazım." dedi.

Bayraktar, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, ayçiçeğinin ülke için son derece önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Son yıllarda ayçiçeği üretiminin arttığını aktaran Bayraktar, üretimin yüzde 40'ını Trakya'nın karşıladığını dile getirdi.

Trakya'da çiftçilerin kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Bayraktar, "Bir defa bu bölgede çok ciddi bir kuraklık var, çok büyük bir üretim düşmesi var. Muhakkak suretle bu bölgedeki çiftçilerimize kuraklık yardımının yapılması lazım." dedi.

Bayraktar, üreticilerin borçlarının ertelenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu bölgede üretim yapan üreticilerimizin Ziraat Bankasına, değişik bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ayni ve nakdi kredi borçları var. Bu borçların muhakkak surette faizsiz olarak ertelenmesi lazım. Bunun dışında yine bizim üreticilerimizin, bu bölge üreticilerinin bizden talebi var. Diyorlar ki, 'Sadece ayçiçeğinde değil, buğdayda da verim düşüklüğü var. Kuraklıktan buğday ürünümüz de etkilendi. Dolayısıyla bu bölge bir afet bölgesi ilan edilmeli' diyorlar. Bu taleplerini de buradan dile getirmiş olalım. Yani bir afet bölgesi ilan edilmesi isteniyor." diye konuştu.

Bayraktar, ayçiçeğindeki kuraklık zararının TARSİM kapsamında olmadığını, TARSİM yönetimiyle görüştüklerini ve 2024 yılında ayçiçeği zararının bu kapsamda değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Dünyada tarımın stratejik konu olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bakın bir miktar ayçiçeğini Karadeniz Tahıl Koridoru açıkken temin ettik. Bir miktar buğday da temin ettik. Ama bu koridor kapandı. Bugün ne zaman açılacağı da belli değil. Bugün birçok ülke, pandemi sürecinde bunu çok iyi gördük, gıda milliyetçiliği yapıyor. Artık ihracatına kısıtlama getiriyor. İşte bunu Rusya yapıyor, bunu Hindistan yapıyor ve başka ülkeler yapıyor. Bu gıda milliyetçiliği devam edecek. O zaman bizim ayçiçeğini de, ayçiçeği küspesini de yağını da bulma imkanımız olmayacak. Belki buğday bulma imkanımız olmayacak. Yani başka ürünleri, ithal ettiğimiz ürünleri, pamuğu, soyayı bulma imkanımız olmayacak. Dolayısıyla biz bu ülkede, bu ülkenin verimli topraklarını, bereketli topraklarını rasyonel politikalarla, akılcı politikalarla ve çiftçimizi destekleyerek, tarlada kalmasını sağlayarak bu manada doğru kullanabilirsek, üretimde kullanabilirsek birçok ürünü çok rahatlıkla yetiştirebiliriz."

Bayraktar, uluslararası firmaların kalitesiz tohumlar dağıttığını ve ayçiçeği ekili alanların bir bölümünün bu tohumlardan dolayı zarar gördüğünü öne sürdü.

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirten Bayraktar, prim, mazot ve gübre desteklerinin de girdi maliyetleriyle paralel olarak yükselmesini beklediklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Bayraktar, beraberindekilerle Vakıflar Mahallesi'ni ve Çorlu Ziraat Odasını ziyaret etti.


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