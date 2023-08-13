Mersin'de orman yangını çıktı

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Erdemli'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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