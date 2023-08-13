İzmir'de annesini satırla yaralayan kişi tutuklandı
İzmir'de annesini satırla çeşitli yerlerinden yaralayan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 19:36, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 19:43
İzmir'de annesini satırla çeşitli yerlerinden yaralayan zanlı tutuklandı.
Karşıyaka ilçesinde dün annesi S.G'yi satırla yaralayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Satırla yaralanan anne S.G. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, B.G'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürülmüştü.