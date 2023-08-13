Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, Bozoklar Mahallesi Kaptan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, mahallede uyuşturucu satan şahıslarla mahalleli arasında tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı kavgaya dönüşürken, torbacı olduğu iddia edilen bir şahıs pompalı tüfekle araçtan mahalleliye rastgele ateş etti.

Olayda 4 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken 1 kişi ise yaşanan arbede sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.