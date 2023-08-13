Kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişi yaralandı

A.T. gözaltına alınırken, olay yerinden yaya olarak kaçan M.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı.

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