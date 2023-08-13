12 Dev Adam ikide iki yaptı, yarı finali garantiledi

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Takım Bulgaristan'la karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreği milli takımın 28-13'lük üstünlüğüyle noktalanırken devreye Türkiye, 30 sayılık farkla 52-22 önde girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren Türkiye, çeyreği 78-48 önde tamamlarken sahadan 104-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, yarı finale yükselmeyi garantiledi.

A Milli Takım, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etmişti.

Bulgaristan karşısında da sahadan galip ayrılan millier, turnuvada ikide iki yaptı. A Milli Takım gruptaki son maçında liderlik için Ukrayna ile karşılaşacak.

Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılmıştı.

Turnuva formatı nasıl? Kaç takım gruptan çıkacak?

C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.