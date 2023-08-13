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Oğlu öldürülen anne ile baba tetikçi tutup, katilin kardeşini öldürtmüş

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde geçen perşembe günü işe giderken öldürülen Kemal Akköse cinayetinin failleri bir yıl önce öldürülen çocuklanın intikamını almak için tetikçi tutan aile çıktı. Polis soruşturması sonucu tutuklanan Y.A. ile boşandığı eşi A.K.'ın oğlunun bir yıl önce aynı zamanda akrabaları olan Kemal Akköse'nin kardeşi tarafından öldürüldüğü ve intikam almak için Şakir H.'ni (22) borçlarını ödemek kaydıyla cinayete azmettirdikleri ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ağustos 2023 23:12, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2023 23:18
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Oğlu öldürülen anne ile baba tetikçi tutup, katilin kardeşini öldürtmüş

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir gencin öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kemal Akköse'nin (25), 10 Ağustos'ta otomobilinin içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Şakir H'yi (22) saklandığı bağ evinde yakaladı.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Şakir H'nin ilk ifadesinde cinayet işlediğini itiraf ettiği, cinayeti işlemek için 3 gün boyunca keşif yaptığını ve cinayetin öncesinde çaldığı motosiklete sahte plaka taktığını belirttiği öne sürüldü.

Zanlının, geçtiğimiz yıl öldürülen ve cesedi kuyuya atılan Hasan Akköse'nin anne ve babası tarafından borçlarının ödemesi karşılığında tutulduğunu söylediği ve öldürülen Hasan Akköse'nin arkadaşı olduğu için intikam almak amacıyla cinayeti işlediği beyanında bulunduğu iddia edildi.

- Olay

Aşağı Mahalle'deki bir leblebicide çalışan Kemal Akköse, 10 Ağustos'ta işe gitmek için otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kemal Akköse'nin, geçen yıl 12 Haziran'da aynı ilçede Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse, annesi Aynur K. azmettirmek suçlamasıyla tutuklanmış, 2 amcası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Annenin cinayetten 7 saat önce sosyal medya hesaplarından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, "Söz intikamını alacağım oğlum", cinayetin ardından ise "Biz, bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşımlar yaptığı görülmüştü.

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