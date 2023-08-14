Sinop'ta engebeli sahilde mahsur kalan 88 yaşındaki kişi kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Celal Bayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, yorgun düştüğünü belirledi.

Bunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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