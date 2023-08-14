Kritik madenlerimiz yer üstüne çıkacak

Terörden arındırılan Gabar ve Kato gibi bölgelerde petrol çalışmalarını hızlandıran Türkiye, şimdi de kritik madenlerin ve Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) gün yüzüne çıkarılması için harekete geçiyor.

Edinilen bilgiye göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu konuda bir yol haritası hazırlayacak. Çalışmanın da 1-2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanırken, bir yandan da teknik düzenlemelere gidilecek. Bu madenlere ilişkin stratejik rezerv, stok, ihracat kısıtlaması konularında düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Türkiye Stratejik ve Kritik Ham Madde raporu tamamlanacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ