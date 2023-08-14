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Akademisyenlerin yaşam standartları düzeltilmeli

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, akademisyenlerle ilgili yapılan son düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Akademisyenlere kadro konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Doğan, "Akademide getirilen bu yeni değişikliklerle birlikte düşünülmesi gereken asıl konu, akademisyenlerimizin yaşam standartlarıdır" dedi.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 08:52, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 08:54
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Akademisyenlerin yaşam standartları düzeltilmeli

Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, akademisyenlerin yaşadığı sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Yazılı açıklama yapan Doğan, geçtiğimiz günlerde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre doçentlik kriterlerinde pek çok değişikliğe gidildiğini hatırlatarak, düzenlemenin tekrar ele alınması gerektiğini söyledi.

"AKADEMİSYENLER GEÇİM DERDİ ÇEKİYOR"

Akademide yapılan söz konusu değişikliklerin olumlu ve olumsuz yanlarının olduğunu söyleyen Doğan, "Düzenlemeyle en önemli yanılgının idari kararlarla kalite standardının yükseleceği düşüncesi olduğunu görüyoruz. Akademide getirilen bu yeni değişikliklerle birlikte düşünülmesi gereken asıl konu akademisyenlerimizin yaşam standartlarıdır. Akademisyenlerin kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlayacak refah düzeyinden yoksun oluşu yalnızca onların kişisel problemi değil, ülkemizin en önemli sorun alanlarından biridir. Bugün bir araştırma görevlisinin ortalama maaşı 31 bin TL, doktor öğretim üyesinin maaşı ise 36 bin 600 TL civarındadır. Hem araştırmaları için gerekli materyal ve matbu harcamalarına hem de geçimine para ayırması gereken akademisyenlerimizin bu stres ve geçim derdiyle nitelikli akademik çalışma yapması mümkün değildir. Öte yandan doçentlik kriterlerine göre uluslararası indekslere giren bazı dergilerde yayın yapabilmek için gerekli ücreti ödeyecek gücü de bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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