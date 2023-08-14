Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda Filistin, Pakistan, Fas ve Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

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