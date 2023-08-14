Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 09:20, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 09:41
Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Filistin, Pakistan, Fas ve Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.