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Dolar günü 27,04 TL'den tamamladı

Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 27,04 TL'den tamamladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 17:07, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 17:10
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Dolar günü 27,04 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları27,048027,049027,046027,0470
Avro29,652029,653029,424029,4250
Sterlin34,378034,491034,144034,2570
İsviçre Frangı30,832030,891030,663030,7330
ANKARA
ABD Doları27,018027,098027,016027,0660
Avro29,612029,692029,384029,4440
Sterlin34,318034,528034,084034,2840

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