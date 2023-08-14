Dolar günü 27,04 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 27,04 TL'den tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 17:07, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 17:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0480
|27,0490
|27,0460
|27,0470
|Avro
|29,6520
|29,6530
|29,4240
|29,4250
|Sterlin
|34,3780
|34,4910
|34,1440
|34,2570
|İsviçre Frangı
|30,8320
|30,8910
|30,6630
|30,7330
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0180
|27,0980
|27,0160
|27,0660
|Avro
|29,6120
|29,6920
|29,3840
|29,4440
|Sterlin
|34,3180
|34,5280
|34,0840
|34,2840