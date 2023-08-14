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Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı

İstanbul'da kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan 2 kişi, aldıkları 700 bin lira karşılığında cezaevinde bulunan bir kişiyi dışarı çıkarmak için ailesiyle yaptıkları pazarlık sırasında, polisin rutin kontrolü sayesinde yakayı ele verdi. Kendisini avukat olarak tanıtan ve yanında cübbeyle gezen A.K'nin, GBT sorgulamasında yakalaması çıktı. Sahte savcı A.A. savcı kimliğini polise göstererek arkadaşını kurtarmak istedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 11:12, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 11:15
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Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı

İstanbul'da kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan iki kişi, 700 bin lira karşılığında cezaevinde bulunan bir kişiyi dışarı çıkarmak için yaptıkları pazarlık sırasında, polisin rutin kontrolü dolandırıcılık eylemini açığa çıkardı. 6 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda savcı A.A. ve avukat A.K., cinsel istismar suçundan tutuklu bulunan bir kişinin dışarı çıkarılması için aile üyeleriyle kafeteryada buluştu.

SAHTE SAVCI-AVUKAT POLİS KONTROLÜNDE YAKALANDI

Cezaevinde tutuklu bulunan şahsın dışarı çıkarılması için toplamda 700 bin lira alan savcı ve avukat görünümlü dolandırıcılar kafeteryaya gelen Asayiş Şube polislerinin rutin kimlik kontrolü yaptığı sırada yakayı ele verdi. Kendisini avukat olarak tanıtan A.K.'nin tehdit suçundan "aranıyor" olduğu görüldü. Bunun üzerine sözde savcı A.A., cebinde bulunan savcı kimliğini göstererek böyle bir durumun mümkün olmayacağını söyledi.

HÜKÜMLÜYÜ ÇIKARMAK İÇİN 700 BİN LİRA ALDILAR

Polislerin şüphesi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ait Hakim-Savcı Kartı sistemden sorgulanınca bu kartın da sahte olduğu ortaya çıktı. Bu sırada masada bulunan ve cezaevindeki yakınlarının dışarı çıkması için 700 bin lira veren vatandaşlar polise şüphelilere 350 bin lira daha vereceklerini, kendilerini avukat-savcı olarak tanıttıklarını ve şikayetçi olduklarını belirttiler.

SAHTE SAVCI KARAKOLDA İTİRAF ETTİ

Karakola götürülen şüphelilerden sahte savcı A.A., sahte kimliği kendisinin düzenlediğini, bir arkadaşının yönlendirmesiyle cezaevinde cinsel suçlardan tutuklu bir kişinin çıkarılması için şahıslarla görüşerek kız arkadaşının hesabına 700 bin lira attırdığını ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Sahte avukat A.K., ise kendisini avukat olarak tanıtmadığını masada konuşulan konulardan uzak olduğunu belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

ATAKAN IRMAK

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