MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı ; "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." şeklindekiaçıklama sonrası doğal olarak kafalar karıştı.

Konuya ilişkin tecrübelerimizi da katarak kafa karışıklığını biraz gidermeye çalışalım. Tabii ki bu tahminden ibaret bir yaklaşım olacaktır.

Mazeret atama başvurusunun 1. aşamanın devam ettiği bu süreçte gelen bu açıklama mazeret grubu tayini isteyecek olan öğretmenlerde endişe de yarattı.

MEB aslında takvimi kısaltmak adına üç atamayı da (isteğe bağlı il içi, isteğe bağlı iller arası ve mazeret) birleştirdi.

Bu durum ilk bakışta kafa karıştırsa da atamaların tek havuzda puan esasına göre yapılmayacağını düşünüyoruz.

Yani önceliğin mazeret grubuna verileceği artan kadroların ise il içi ve iller arası için kullanılacağını söyleyebiliriz.

Bakan Tekin'in açıklamasında tüm kadroların ilanı ise önemli çünkü iller arası atamalarda tüm kadrolar ilan edilmiyordu.

Daha önce de belirttiğimiz üzere ilk atama (Haziran-Temmuz il içi/iller arası) sürecinde yer değiştirenler mutlak bir mağduriyet yaşayacaklardır. Bu noktada da atılabilecek adımlar pekala mümkündür.

İkinci il dışı ile oluşacak mazeret (aile birliği) durumunun da göz önüne alınması sistemsel bir düzenleme ile pekala mümkündür.

MEB'in yöneticiliklerden boşalacak kadroların kullanımı noktasında da adım atması halinde anlamlı bir kadro kullanımı olacağı açıktır.

Tercihlerin dahi alınıp atama aşamasında geri adım atılan proje okullarının da sisteme dahil edilmesi/tercihlere açılması yerinde bir karar olacaktır.

MEB'in okulların açılmasına az bir zaman kala attığı bu adımlar (öğretmen taleplerine duyarlılık) yerinde olmakla birlikte gelecek süreçte daha planlı ve kapsamlı, kuralsızlığın kural olmadığı, kurallara uyanların cezalandırılmadığı bir sistem kurulması hem güveni tesis hem de hakkaniyet açısından zorunludur.

Sonuç olarak MEB'in aynı takvim içinde uygulayacağı yaz tatili mazeret, 2. isteğe bağlı il içi ve iller arası atama süreci her biri ayrı zamanda ve mecrasında yapılmış gibi değerlendirilebilir yani sıkıştırılmış bir takvim olarak düşünülebilir.

Tabii ki süreçte (muhtemelen hafta başı) yapılacak resmi açıklamalar içeriği daha da netleştirecektir.

Maksut BALMUK

Öğretmen