Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor

Milyonlarca memur ile memur emeklisi gelecek iki yıllık maaş ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerini bekliyor.

Hükümetin ilk teklifi bugün vermesi bekleniyor. Ardından müzakereler yapılacak. Hükümetin ikinci teklifi de yine önceden belirlenmiş sözleşme takvimine göre 17 Ağustos Perşembe günü vermesi bekleniyor.

Bu sürede ya anlaşma olacak ya da süreç hakeme taşınacak. Sözleşme hakeme giderse 31 Ağustos'ta karar çıkacak.

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde müzakere aşamasına geçilirken yetkili konfederasyon Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerini araştırarak kamuoyu ile paylaştı.

Memur üç ayda bir zam istiyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde bugün hükümetin memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini sunması beklenirken Memur-Sen araştırmasına katılan kamu görevlilerin yüzde 90'ı oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesi talebini desteklediğini belirtti.

Memur-Sen'in 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine ışık tuttu. 50 bini aşkın kamu görevlisiyle yapılan ankete katılanların yüzde 42'si kirada otururken yalnızca yüzde 8,4'ü lojman hakkına sahip olduğunu belirtti.

Anket sonuçlarına göre kamu çalışanlarının yüzde 93,7'sinin Memur-Sen'in işverenden kira yardımı talebine destek verdiği görüldü.

Memur-Sen'in geçmiş dönemlerden farklı olarak zam teklifini üçer aylık dilimler halinde sunması da anketteki sorular arasında yer aldı. Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 90'ı ise enflasyona karşı alım gücünü koruması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini ifade etti.

Memur-Sen'in Toplu sözleşme teklifleri arasındaki bayram ikramiyesi de memurların en çok beklediği iyileştirmeler arasında yer aldı. Anket sonucuna göre kamu çalışanlarının yüzde 96,8'i Memur-Sen'in bayram ikramiyesi teklifini destekledi.

Kira yardımı gerek

Öte yandan en büyük konfederasyon olmadığı için görüşmelerde alamayan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu da (KESK) taleplerini açıkladı.

Brüt 8 bin 138 TL olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin taban aylık katsayısına dahil edilmesini ve emekli kamu görevlileri de bu artıştan yararlanmasını talep eden KESK, eş yardımının 3 bin 310 liraya, çocuk yardımının da 2 bin 220 liraya çıkarılmasını istedi.

Büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde 5 bin lira kira yardımı verilmesini öneren konfederasyonu, kamuda en az maaşı alan kamu emekçisi maaşı, 2024 Ocak itibarıyla 47 bin 500 liraya, diğer şehirlerde görev yapıyorsa 45 bin liraya çıkarılmasını istedi.

KESK, tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini de talep etti.

Kaynak: Bloomberg