Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama

Kamu toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ikinci toplantı yapılıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı öncesinde açıklama yaptı. Ali Yalçın, şunları söyledi:

"7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde, bugün önemli bir gün. Bugün teklifin gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bugün kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması noktasında ilk teklifi bekliyoruz. Süreç, 21 günü geride bıraktı. Görüşme devam ediyor. İlk teklifi bekliyoruz. Tekliflerimizi sunarken; ilk yıl, 2024 için üçer aylık şekilde sunduk. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun ne kadar karşılık bulduğunu; 50 bin kişilik kamu görevlisi ile yaptığımız araştırmada gördük. Kira konusunun ne kadar kıymetli olduğunun altını önceden çizmiştik, kira yardımı yapılmasını konusunu. Seçim öncesi bakanların yaptığı açıklamalar gündemdeydi. Hükümetin bu konuda sahayı okuması da son derece önemliydi. Kira yardımı konusunda, teklifimizi buna göre sunmuştuk. Yaptığımız 50 bin kişilik ankette, yüzde 42'sinin kirada oturduğunu ve zorlandığını görüyoruz. Yüzde 8,4'ü 'ben lojmanda oturuyorum' demiş. Yüzde 94'ü kira yardımının son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Yine bayram ikramiyesi konusu önemli. Bu anlamda katılanlar yine aynı şeklide çok güçlü bir destek veriyor, bu talebe.

Bu, kamu görevlilerinin beklentilerini yansıtan teklifler sunduğumuzu gösteriyor. Masada da şimdiye kadar gerekçeleri ile ortaya koyduğumuz süreç, bu konuda anlaşıldığımızı düşünmemizi, bize salık veriyor. Bu açıdan kamu işvereninin teklifle gelmesi, 2024 yılı içinde Merkez Bankası enflasyon hedefinin 8,8'den 33'e güncellediği bir zeminde bunu dikkate alarak masaya teklifi getirmesi gerektiğini gösteriyor. Saat 15.00'te tekrar bir araya geleceğiz. Çıkışta bir değerlendirme daha yaparız. Sürecin devam ettiğini ifade ediyorum. Umuyor ve ümit ediyorum ki bu sözleşmede; ücret adaletinin sağlanması, ücret skalasındaki bozukluğun giderilmesi, vergide adaletin sağlanması ve kamudaki çalışma barışını bozan huzursuzlukların ortadan kaldırılması noktasında tekliflerimiz karşılık bulur. Bunun üzerinden çalışılabilir, rahat edilebilir, ülke için huzurlu bir zemini buradan temin etmiş oluruz. Bu konuda emeğimiz, gayretimiz devam ediyor. Niyet hayır, akıbet hayır; diyor teşekkür ediyoruz."