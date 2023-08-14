Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Merkeze bağlı İcik köyünde yüksekten düşme sonucu yaralanan iki kişi, dün akşam ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bir süre sonra araçlarla geldikleri hastanede, acil servise girerek yakınlarını görmek isteyen yaklaşık 20 kişilik grup, güvenlik görevlilerince engellendi.

Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasındaki sözlü tartışmanın büyümesiyle arbede yaşandı.

Hastane koridorlarında yaşanan arbedede 6 güvenlik görevlisi darbedildi.

Olay hastanenin güvelik kameralarınca da kaydedildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, yayımladığı kınama mesajında yasal işlemlerin başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yüksekten düşme sonucu gelen hastalara müdahale ederken, kırmızı alana girmeye çalışan hasta yakınlarına güvenlik personelimiz müdahale etmiş, çıkan arbede de 6 güvenlik personelimiz, hasta yakınları tarafından darbedilmiştir. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan sağlık çalışanlarımız ve güvenlik personelimize yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Güvenlik personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Personellerimize yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz."