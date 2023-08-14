Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi'de yer alan yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı Şireci Tekstil fabrikasında işçiler düşük ücretlere isyan ederek iş bırakmıştı.

Fabrika önünde eylem devam ederken Şireci Tekstil Yönetim Kurulu, iş yerinde devam eden grevle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, rakamsal verilerle işçilerin emeklerinin fazlasıyla verildiğini belirterek, yaşananların kent sanayisini hedef alan art niyetli bir yaklaşım olduğu ifade etti.

Grevin sendika temsilcilerinin işçileri kışkırtması sonucu meydana geldiğine de dikkat çekilen açıklamada, ''Bu kriz ortamında ürettiğimiz ürünlerimizi maliyet fiyatına dahi satmakta zorlanmakta, sattığımız ürünün de parasını tahsil etmekte zorlanmaktayız. Bu zorluğa rağmen biz bu sıkıntıları işçimize hissettirmemeye çalışmış başta ücretleri olmak üzere tüm haklarını günü gününe geciktirmeksizin ödemiş bulunmaktayız. Son yapılan bu grevin maaş zammı ile ilgisi bulunmamakta, kaos ortamından nemalanmaya çalışan sendikacıların ve bazı kanun dışı odaklarca yönlendirildiği iddia edilen siyasetçilerin eseridir. Biz Şireci Tekstil A.Ş. olarak işçilerimizin ülkemizde kaos üretmeye çalışanların değil, üretim yaparak ülkemizi kalkındırmaya çalışanların yanında olmalarını tavsiye ediyoruz.'' İfadelerine yer verildi.

Fatma Şahin grevden vazgeçilmesini istedi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için grev kararı alan Şireci Tekstil işçilerini ziyaret etti, işçilerden grevden vazgeçmesini istedi.

Şahin, işçilerin olduğu bir toplantıda konuşma yaptı ve "Alacağımız nefesin garantisi yok. Korona zamanı camiye gittiğimde babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım dedi... Şireci dediğiniz adam bu. Yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi. Cumhurbaşkanımız enflasyonu tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır." ifadesini kullandı.