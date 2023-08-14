Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.

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