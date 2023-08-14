Tekirdağ'da dereden yayılan kötü kokunun nedeni araştırılıyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dereden kötü kokular gelmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 14:56, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 15:22
Vatandaşların Sinandede Deresi'nden çevreye kötü kokular yayıldığını bildirmesi üzerine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.
Bölgede faaliyet gösteren 8 işletmeyi de kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri de alarak inceleme başlattı.
Dereden gelen kötü kokunun nedeni araştırılıyor.