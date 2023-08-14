Tekirdağ'da dereden yayılan kötü kokunun nedeni araştırılıyor

Vatandaşların Sinandede Deresi'nden çevreye kötü kokular yayıldığını bildirmesi üzerine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.

Bölgede faaliyet gösteren 8 işletmeyi de kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri de alarak inceleme başlattı.

Dereden gelen kötü kokunun nedeni araştırılıyor.