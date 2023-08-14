AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme

Anayasa Mahkemesi, yargılamalarda sıkça kullanılan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" düzenlemesinin iptaline hükmetti.

Mağduriyetlerin yeterince giderilmediğine, faillerin cezadan muaf tutulduğuna dikkat çekti. İptal kararı 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Gözler şimdi, iptal kararı doğrultusunda yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi.

Adalet Bakanlığı yasa çerçevesi üzerinde çalışacak.

Beraat yolu açık tutulacak

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı beraat niteliği taşımıyor. Sanığın temyiz hakkı bulunmuyor ve istinaf yoluna başvurulamıyor. Yeni düzenlemede sanıklara istinafa başvurabilme hakkı tanınacak. Böylelikle beraat yolu açılabilecek, hak kaybı yaşanmayacak.

Mahkemeler mevcut delil durumuna göre, uygun şartları taşıyanlar için hükmün geri bırakılması kararı verebiliyor. 2 yıldan az süreli hapis ve adli para cezaları uygulanmıyor. Ceza, 5 yıl askıya alınıyor. Sanık bu sürede yeni bir suç işlemezse mahkumiyet hükmü ortadan kalkıyor. Yeni düzenlemede ise tüm hukuki yollar tüketildiğinde mahkumluk şartları oluşuyorsa hüküm ertelenebilecek.