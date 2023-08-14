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Savaş değil düğün: Sokak arasında tüfeklerle ateş açtılar

Bursa'da düğün töreni öncesi gelin almaya giden bir grup, sokak arasında pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açıp o anları sosyal medya hesabında paylaştılar. Küçük çocuklar da silahlar ateşlenirken tehlike atlattılar.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 16:17, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 16:19
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Savaş değil düğün: Sokak arasında tüfeklerle ateş açtılar

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün töreni öncesi gelin alma merasimi için damat tarafı bir araya geldi. Gelinin evinin bulunduğu sokağa gelen kalabalık araçlarından inip meşale yaktıktan sonra yanlarında taşıdıkları pompalı tüfek ve tabancalara sarılıp arka arkaya tetiğe bastılar. O anları bazıları sosyal medya hesabında paylaşırken, kimsenin akıl sır erdiremediği eğlence savaşı aratmadı.

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