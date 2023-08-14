Ebru Erdem davasının hükümlüsü tahliye olduktan sonra cinayet işledi

'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
'Erzurum'da hükümet istifa sloganları' iddialarına açıklama
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
Hükümetin zam teklifi sonrası sendikalardan ilk açıklama
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
AYM iptal etmişti: HAGB'ye yeni düzenleme
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Belediye başkanı Fatma Şahin işçilerden grevden vazgeçmelerini istedi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Şekere 'ufak ufak' yüzde 30 zam geldi
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Ali Yalçın'dan toplantı öncesi açıklama
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
Kamu görevlileri 'oransal zam' istiyor
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
İstanbul'da minibüs ve taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
Açık cezaevine dönüş için yarın son gün
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
MEB'in Öğretmenlere 2.Tayin Hakkı ve Olası Durumlar
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Erdoğan: Pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız, bunu da çözeceğiz
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Evde bakım yardımı 5 bin 97 liraya çıkarıldı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
AK Parti'nin İstanbul adaylığı için sürpriz isim gündeme geldi
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
İkinci el otoya sıkı denetim: Müfettişler müşteri gibi arıyor
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde
Otomobilin yüzde 75'i ithal
Otomobilin yüzde 75'i ithal
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
İstanbul taksilerinde zamlı tarife bu gece başlıyor
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
"Ölü olsalar dahi dokunmayın"
TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
TPAO'ya ait ham petrolü satan 2 kişi tutuklandı
TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti
TZOB Başkanı Bayraktar: Yabancı tohum üreticiyi perişan etti
Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak
Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak
Depremde 137 kişinin öldüğü 2 apartman hem ruhsatsız hem projesiz
Depremde 137 kişinin öldüğü 2 apartman hem ruhsatsız hem projesiz
Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldı
Başkentte aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kaldı
MHP '100 il 1000 ilçe' çalışmalarını sürdürüyor
MHP '100 il 1000 ilçe' çalışmalarını sürdürüyor
İstanbullular dikkat! 40 gün sürecek çalışma başladı
İstanbullular dikkat! 40 gün sürecek çalışma başladı
137 kişi hayatını kaybetmişti: 2 bina ruhsatsız ve projesiz çıktı
137 kişi hayatını kaybetmişti: 2 bina ruhsatsız ve projesiz çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ebru Erdem davasının hükümlüsü tahliye olduktan sonra cinayet işledi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Serdar Taş isimli kişi, tartıştığı Ferhat Ceylan'ı silahla vurarak öldürdü. Taş'ın daha önce bir rezidansın 9'uncu katından düşerek yaşamını yitiren Ebru Erdem davasında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hükümlü olduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 16:50, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 17:39
Yazdır
Ebru Erdem davasının hükümlüsü tahliye olduktan sonra cinayet işledi

Bahçelievler'de Serdar Taş ile Ferhat Ceylan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdart Taş, Ferhat Ceylan'ı silahla vurarak öldürdü.

Olay, ilçedeki Bağcılar Caddesi'nde cuma akşamı meydana geldi. Serdar Taş, iddiaya göre önce bir taksici ile tartıştı. Taş o tartışmanın ardından yolda yürürken bu sefer de henüz öğrenilemeyen bir nedenle Ferhat Ceylan'la tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serdar Taş, belinden silahını çıkardı. Silahı gören Ferhat Ceylan, Taş'ın eline tekme attı. Yere düşen ikili bir süre kavga etti.

Yaşanan arbede sırasında Serdar Taş belinden çıkardığı silahla Ferhat Ceylan'a peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sebebiyle kanlar içinde kalan Ferhat Ceylan'ın yardımına çevredekiler koştu.

Ağır yaralanan Ceylan, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar Taş ise kayıplara karıştı.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EBRU ERDEM DAVASINDAN HÜKÜM GİYMİŞ

Öte yandan Serdar Taş'ın 2019 yılında Küçükçekmece'deki bir rezidansın 9'uncu katından düşerek yaşamını yitiren Ebru Erdem (17) davasında sanık olduğu, Taş'ın "çocuğun öldürülmesi" suçundan beraat ettiği ancak "çocuğa yönelik cinsel istismar" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber