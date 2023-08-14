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Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği, sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2023 16:58, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 17:01
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Meteorolojiden 'sıcaklık' uyarısı: Hafta sonuna kadar sürecek

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdu yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak." dedi.

Çelik, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ancak salı günü Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde, perşembe günü itibarıyla da sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişi görülebileceğini söyledi.

- "Ankara'da önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var"

Sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var." diye konuştu.

Çelik, Akdeniz kıyılarında biraz da olsa serinlemenin yaşandığını, sıcaklıkların Batı Akdeniz'de 32-34 derece, Doğu Akdeniz'de 34-36 derece olduğunu belirterek, "Ege kıyılarında sıcaklık 30-32, Marmara mevsim normalleri civarında 29-32 derece arasında sıcaklıklar var. Karadeniz'de genellikle 30-34 derece arasında sıcaklıklar var." dedi.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekstrem sıcaklıkların olabileceğine dikkati çeken Çelik, Ankara'da ilçelere göre değişen sıcaklıkların yarın 40 derecenin üzerine çıkacağını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini bildiren Çelik, "Kuzey, kuzey doğu yönlerinden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Rüzgarın fırtına düzeyine erişmesini beklemiyoruz ancak fırtınaya yakın 40-70 kilometre saatlik rüzgar var." dedi.

Deprem bölgesinde de yağışın öngörülmediğini dile getiren Çelik, bölgenin tamamında sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olacağını belirtti.

Cengiz Çelik, vatandaşlara saat 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu, dışarıya çıkanlara şapka ve şemsiye kullanmalarını tavsiye etti.

- Başkentte 39 dereceyi aşan sıcaklıklar bunaltıyor

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Ankara'da, kent sakinleri gölgelik alanları tercih etti. Şehir merkezindeki parklarda dinlenenler, buralardaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle yollarda sakinlik gözlendi.

Meydanlarda bulunan yerden püskürtmeli su düzeneğiyle keyifli anlar yaşayan çocuklar, süs havuzlarına girerek serinledi.

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